Inserita in Cultura il 17/09/2018 da Direttore EFEBO D’ORO 2018 40. PREMIO INTERNAZIONALE DI CINEMA E NARRATIVA Palermo, 3 – 10 novembre 2018

PREMIO ALLA CARRIERA A CASTELLITTO E MAZZANTINI



Il Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, presieduto da Egle Palazzolo, ha deciso di assegnare l´Efebo d´Oro alla carriera - premio Banca Popolare S.Angelo, a Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. In occasione del quarantennale, il prestigioso Efebo d´Oro esprime così la forte esigenza di unire la forma cinema a quella letteraria: “il sodalizio artistico e umano dei due autori premiati congiuntamente non è soltanto omaggio all´arte di due indiscussi protagonisti delle due espressioni artistiche, ma anche omaggio alla storia stessa dell´Efebo d´Oro”, così dichiara Giovanni Massa, direttore artistico della storica manifestazione. Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini inaugureranno la quarantesima edizione del Premio Internazionale Efebo d’Oro sabato 3 novembre a Palermo nella splendida cornice del Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, la grande area di archeologia industriale che tra fine Ottocento e inizi Novecento era sede delle famose Officine Ducrot e oggi mostra la ricchezza di espressione delle arti contemporanee nella città. Al termine dell’incontro col pubblico, riceveranno il premio alla carriera. L’Efebo d’Oro è realizzato con il contributo di: Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale Cinema; Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei – Cinema e Audiovisivo; Città di Palermo, nell’ambito di Palermo 2018 – Capitale italiana della cultura. Main Sponsor Banca Popolare Sant’Angelo.

Info: Premio Internazionale Efebo d´Oro Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema www.efebodoro.it | efebodoro@gmail.com | facebook.com/efebodoro/ | instagram.com/efebo_doro/