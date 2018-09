Inserita in Cultura il 17/09/2018 da Direttore OPEN DAY Sabato 22/09 IMPRONTE Sabato 22 settembre alle ore 15.30 L´Associazione Culturale Impronte con sede in Erice Casa Santa, Via Cesarò nr. 99/B apre le porte ad un nuovo anno accademico ricco di novità, Sarà possibile visitare i locali, conoscere i docenti, che presenteranno i loro corsi musicali e non; Chi prenderà parte all´open day avrà a disposizione il prospetto del pacchetto didattico fornito e di tutte le attività inerenti l´Associazione Culturale. Sarà inoltre possibile effettuare delle lezioni di prova con i docenti presenti. Tante novità, nuovi corsi di studio e percorsi artistici che vedono impegnati i docenti e l’associazione in varie attività didattiche e ludiche. Le età interessate sono comprese tra i 6 e i 99 anni e prevedono corsi e laboratori di Musica dell’Accademia Impronte Musicali, che ha nel suo palmares docenti professionisti del settore tra i quali Tiziana Cara (Corsi di tecnica vocale e di interpretazione) e prevedono Corsi di canto lirico, pop e jazz, e di Strumento. L’associazione ha anche al suo interno uno studio di registrazione “Impronte records” con annessa sala ripresa, fornito di tutte le apparecchiature e software all’avanguardia nel settore, e le offerte di produzione. Due ampie sale prova per dar spazio agli studenti dell´Accademia, per nuovi laboratori di musica di insieme che coinvolgeranno gli allievi delle classi di canto e di strumento.