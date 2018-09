Inserita in Politica il 17/09/2018 da Direttore M5S: Cancelleri, bene misure per rilancio porto commerciale Augusta PALERMO, 17 SETTEMBRE 2018 - “Le misure messe in atto dal Governo nazionale per il porto di Augusta sono la prova che al centro dell´agenda politica del Governo del Cambiamento c´è il rilancio dell´economia siciliana”. Lo dice il vicepresidente dell´Ars Giancarlo Cancelleri, riferendosi allo stop al progetto per la costruzione di un Hotspot ad Augusta (Sr).

“Con lo stop alla costruzione dell´Hotspot – aggiunge – il porto di Augusta può tornare alla sua vocazione naturale, che è quella di porto commerciale, di traffico e scambio di merci, al centro del Mediterraneo".

"Il Governo Conte - conclude - si è insediato da meno di quattro mesi, ma sta già dando al Paese e alla Sicilia risposte importanti, che vanno nella giusta direzione: creare nuove opportunità di lavoro e rilancio dell´economia dell´Isola”.