CONSLUSA LA FESTA IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA L'ARCIPRETE PADRE GIUSEPPE PONTE NOMINATO CONFRATE ONORARIO



Consistente presenza di fedeli alla Celebrazione Eucaristica, presieduta da padre Giuseppe Ponte, che è stata officiata sul sagrato del Santuario, ubicato in pieno centro storico, e che ha concluso i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata.

Sabato scorso circa un migliaio fra autorità, confratelli e consorelle; nonché fedeli hanno partecipato alla Santa Messa concelebrata anche da Padre Mariano Narciso, rettore del Santuario, da Padre Pino Maniscalco, cappellano militare di Birgi e da Padre Vincenzo Consiglio, rettore della Chiesa dell’Itria. Presenti l’assessore Clara Ruggieri, in rappresentanza dell’Amministrazione Di Girolamo, il comandante della Guardia Costiera, Nicola Pontillo, il Delegato Diocesano per le confraternite, Arianna Marino, e i priori delle diverse confraternite cittadine. A fare gli onori di casa il Consiglio della Confraternita di Maria Santissima Addolorata guidato dal priore Nino Guercio che, al termine della liturgia eucaristica, ha conferito all’Arciprete Padre Giuseppe Ponte il titolo di “Confrate onorario”.

Sono stati momenti belli ed emozionanti per tutti i presenti e in particolare per Padre Ponte che, ad ottobre, lascerà la guida della Chiesa Madre. Nel corso della stessa Messa, sono stati anche nominati quattro nuovi aspiranti e una simpatizzante e ciò a conferma del processo di ringiovanimento della Comunità dell’Addolorata avviato dal nuovo Consiglio. I nuovi aspiranti sono Paolo Salice, Isabella Elisa Genna, Maria Giovanna Marino e Maurizio Favilla mentre la simpatizzante è Martina Ienna.

La Festa dell’Addolorata, coordinata da Padre Mariano Narciso, si è quindi conclusa con uno spettacolo musicale.

Nella piazza attigua al Santuario si sono esibite le Hulabop (Giuliana Pantaleo, Alessandra Signorino e Maria Luisa Pala accompagnate dal maestro Giuseppe Gambino) che con la loro musica hanno davvero conquistato il pubblico presente. Nell’intermezzo performance dei “Tre Tenorini Marsalesi”, Salvatore Parrinello, Toty Lo Faso e Peppe Colla che diretti da Eugenia Sciacca hanno dato un saggio della loro bravura interpretando “O sole Mio”. E’ stata un’anteprima del loro concerto che proporranno sabato 29 settembre prossimo in piazza della Repubblica nel corso del 2° Cammino Regionale delle Confraternite di Sicilia.