Inserita in Cultura il 17/09/2018 da Direttore Mazara. Video Sindaco su apertura biblioteca comunale nuovi locali In fase di ultimazione il trasloco della Biblioteca comunale



“A breve sarà in funzione la Biblioteca comunale nei nuovi locali all´interno del Complesso Monumentale Filippo Corridoni. Sta terminando la fase di trasloco dei volumi e tra qualche settimana la Biblioteca potrà essere perfettamente fruibile”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on. Nicola Cristaldi, nel corso di un sopralluogo nei nuovi locali del Complesso Monumentale Filippo Corridoni, dove tra qualche settimana sarà aperta la Biblioteca comunale.

Mazara del Vallo, 17 Settembre 2018