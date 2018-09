Inserita in Cultura il 17/09/2018 da Direttore Inaugurazione dell’anno scolastico al plesso Vanni Pucci dell’ics Renato Guttuso di Carini Per la preside Anna De Laurentis «quello che oggi inizia è un viaggio nella conoscenza e nella convivenza» Animazione, canti, balli, personaggi dei fumetti, suoni e colori

Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2018-2019 all’insegna dell’accoglienza e dell’innovazione al Plesso Vanni Pucci dell’I.C. Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, diretto magistralmente, da quest’anno, dalla prof.ssa Anna De Laurentis. Un clima di festa e armonia ha accompagnato l’ingresso degli alunni delle classi della primaria, tra suoni, colori, messaggi di benvenuto, cartellonistica e animazione. La volontà di aprire la manifestazione inaugurale alla componente genitori, che si è soffermata nel giardino di via Elba del Plesso Vanni Pucci, rientra nella ferma volontà di questo Istituto di costruire alleanze educative con i genitori. Gufetta e Gattoboy hanno allietato con canti, balli, palloncini, bolle d’ogni forma, trenini e ritmica i quasi 250 alunni presenti all’apertura dell’anno scolastico già per altro pronti con cartellonistica e lavoretti di benvenuto. La Dirigente dell’I.C. prof.ssa Anna De Laurentis salutando i bambini della scuola primaria, specie quelli della classe prima, ancora timidi e un po’ confusi per l’inizio di questa importante avventura, ha confermato ai genitori, la disponibilità al dialogo e alla condivisione delle scelte educative. «Ai genitori – scrive la prof.ssa De Laurentis -rivolgo l’invito a partecipare fattivamente, con patto di un corresponsabilità, al successo formativo dei propri figli». Nel suo messaggio augurale, inoltre, la preside Anna De Laurentis ha sottolineato come «l’inizio del nuovo Anno scolastico porta con sé grandi attese misto a curiosità e ad incertezze, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta. Desidero, quindi, fare gli auguri più sinceri di “buon viaggio” a tutti gli alunni che iniziano e proseguono il percorso scolastico; quello che oggi inizia è un viaggio nella conoscenza e nella convivenza, impegnativo ma molto bello e affascinante. La scuola non è solo un luogo di apprendimento e di educazione ma luogo di valori, di apertura al mondo, palestra in cui crescere, socializzare, mettersi in discussione e relazionarsi con gli altri».

Momenti come questi, rari nel panorama siciliano, confermano quanto sia importante una scuola capace di attrarre, di coinvolgere, di aprirsi a tutte le sue componenti, specie ai genitori che hanno plaudito alla singolare iniziativa.