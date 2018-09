Inserita in Cultura il 17/09/2018 da Direttore Il Maestro Platimiro Fiorenza in mostra al Museo del Gioiello di Vicenza Per il grande evento I GIOIELLI DEL POTERE: CORONE E TIARE Una nuova esposizione al Museo del Gioiello, tra corone e tiare di ieri e di oggi in un salto nel tempo e nelle mode



“La mostra “I gioielli del potere: corone e tiare” è un excursus tra le corone e le tiare del passato e del presente, e pone l’attenzione su quello che sono e quello che sono state. Un vero e proprio salto nel gusto e nello stile di epoche diverse attraverso opere di grandi artisti. Un mondo, tuttavia di interesse creativo, un banco di prova per orafi e designer contemporanei”. A parlare è Alessandra Possamai, curatrice della nuova esposizione in programma al Museo del Gioiello in Basilica Palladiana a Vicenza dal 22 settembre 2018 al 17 marzo 2019. In mostra preziosi manufatti, simbolo di un potere politico e sociale, economico ed affettivo, e al contempo segno dell’eccellenza dell’arte orafa, “opere presenti e ancora molto attuali nella produzione del gioiello, vere icone di stile di ieri come oggi”. Oltre ad importanti esempi nella storia dell’arte e del gioiello, che ripercorrono il valore di tiare e corone nei secoli, saranno esposte anche una tiara realizzata per il soprano Ghena Dimitrova ne “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli e una corona in ottone argentato realizzata a traforo strass su sede forata a cono. Entrambe le creazioni sono opera del brand Sharra Pagano, fondato nel 1969 da Lino Raggio e Gianfranco Signori, che hanno creato tiare memorabili per i più famosi interpreti dell’opera, creando un indissolubile intreccio tra spettacolo e arte orafa. In occasione di tale evento il maestro Platimiro Fiorenza ha realizzato una preziosissima corona in oro, argento, corallo e diamanti taglio rosa, che verrà esposta insieme ad altre due tiare realizzate in oro e corallo sempre dal Maestro Fiorenza. La mostra, dunque, intreccia tempi e contesti diversi, presentando corone e tiare dall’alta gioielleria alla moda, confermando e amplificando lo spirito pluralistico e inclusivo del Museo del Gioiello. Corone e tiare hanno infatti scandito la storia dell’umanità e sancito la divisione gerarchica che ha contraddistinto la società, dal Paleolitico alle moderne democrazie. "I Gioielli del Potere: Corone e Tiare”, inoltre, pone l’accento sulla cura del dettaglio e sulla qualità del lavoro che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo. L’esposizione, allestita nei prestigiosi spazi museali all’interno della Basilica Palladiana, sarà inaugurata il 22 settembre durante Vicenzaoro September. In particolare, in occasione di VIOFF - Vicenzaoro Fuori Fiera, il Museo del Gioiello resterà aperto fino alle 22 e sarà possibile acquistare, al prezzo di 5 euro, un biglietto unico speciale che consentirà l’ingresso ai diversi musei cittadini durante la sera del 22 settembre. La vendita del biglietto speciale partirà quel sabato dalle 17 alle 21.30 negli infopoint IAT in Basilica Palladiana, Piazza Matteotti e Museo Naturalistico Archeologico. I musei visitabili con il biglietto unico sono: Palazzo Chiericati, Chiesa di S. Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Museo Diocesano e Museo del Gioiello.

https://www.museodelgioiello.it/it/mostre-temporanee/mostre-temporanee/i-gioielli-del-potere