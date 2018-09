Inserita in Salute il 17/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo: campagna di prevenzione dentale. Presso la Clinica Dentale De Pasquale visite gratuite e prezzi agevolati per gli over 65 Prevenzione dentale per i pazienti over 65: al via la campagna promossa dalla Clinica Dentale De Pasquale di Mazara del Vallo.



Cresce la percentuale degli over 65 che rinunciano alle cure dentali. Per far fronte alle crescenti difficoltà di accesso alle cure odontoiatriche da parte di questa fascia della popolazione, la Clinica Dentale De Pasquale, storica struttura sanitaria di Mazara del Vallo, specializzata anche in odontoiatria geriatrica ed implantologia, ha scelto di promuovere una campagna di prevenzione e sensibilizzazione rivolta a questa fascia d’età. “E’ noto il nostro impegno nelle attività di prevenzione, sviluppate sulla base dell’ascolto dei reali problemi dell’utenza – queste le parole del dott. Vito De Pasquale -. Da oltre 40 anni mettiamo particolari attenzioni nella cura dei pazienti geriatrici, che vanno seguiti con metodologie e tecniche appropriate. Grazie alla collaborazione di tutto il nostro staff, offriremo a quanti ne faranno richiesta un consulto gratuito per valutare lo stato di salute dei propri denti e della propria bocca e, nel caso si rendesse necessario il ricorso ad un impianto dentale o ad altri interventi curativi, in virtù degli accordi con le aziende fornitrici, nostre partners da anni, li realizzeremo a costo agevolato”.

Una recente analisi condotta dall’ISTAT su “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” nel nostro Paese conferma la scarsa attenzione alle cure odontoiatriche, con particolare riferimento alle fasce più esposte all’insorgere di patologie dentali: basti pensare che tra i 65 e 74 anni solo il 43% si è recato dal dentista nel corso dell’ultimo anno. Una percentuale che scende addirittura al 29% per gli over 75.

“Esiste un problema diffuso che riguarda l’accesso alle cure odontoiatriche e coinvolge soprattutto le fasce più a rischio della popolazione – prosegue il dottor Vito De Pasquale della Clinica Dentale De Pasquale, -. I dati sono ancora più allarmanti per il territorio siciliano, in cui molte persone anziane rinunciano alle cure anche per motivi economici. Molte di queste con l’avanzare dell’età, talvolta anche a causa nella non autosufficienza, abbandonano le buone pratiche di igiene orale e smettono di prendersi cura della propria salute dentale, andando a compromettere situazioni di patologia latente, che per la troppa negligenza diventano poi insostenibili, trasformandosi in vere e proprie malattie che portano spesso anche alla progressiva perdita dei denti. In assenza di una costante attività di prevenzione – prosegue il dottor De Pasquale – bisogna intervenire con tecniche di implantologia, che rappresentano l’unica soluzione per riappropriarsi delle normali funzioni dentali e di un migliore stile di vita”.

Per prenotare il proprio consulto gratuito è sufficiente telefonare allo 0923 941103, oppure registrarsi sulla pagina: http://bit.ly/PrevenzioneOver