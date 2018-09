Inserita in Cronaca il 17/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 5 Da domani, martedì 18 settembre, il servizio porta a porta

Si ricorda che da domani, martedì 18 Settembre, sarà attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona 5, quella delimitata a sud dalla strada statale 115 e a nord con i confini territoriali della Città e che comprende anche la Borgata Costiera e il quartiere di Mazara2.

Dalle ore 20,00 di questa sera, lunedì 17 settembre, e sino alle 05,00 della mattina successiva gli utenti della ZONA 5 dovranno esporre i mastelli come da calendario comunicato: quello blu del multi materiale e quello verde del vetro.

Sono già stati tolti i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nella Zona 5 e a tal proposito si ricorda che abbandonare per strada la spazzatura costituisce reato e per tanto i contravventori saranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nelle Zone 1, 2, 3 e 4 e che ha già dato buoni risultati con un dato percentuale di raccolta differenziata pari al 39,54%, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.

E’ possibile ritirare i Kit per la raccolta differenziata presso il CCR di Via Marsala dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 12,30, la distribuzione avviene anche per i residenti nella Zona 6 del quartiere Tonnarella dove il servizio ‘porta a porta’ inizierà nelle prossime settimane.

Si può verificare la propria zona di appartenenza attraverso la mappa interattiva che è stata realizzata dal nostro concittadino, Maurizio Foderà al link: https://goo.gl/87pHri o contattare l’Ufficio ARO attraverso i contatti pubblicati sul portale istituzionale al seguente link: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/servizio-rifiuti-a-r-o, è possibile inoltre segnalare eventuali disservizi anche attraverso la pagina Facebook appositamente realizzata ‘Mazara si differenzia’.

Mazara del Vallo 17 Settembre 2018