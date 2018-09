Inserita in Sport il 17/09/2018 da Direttore PRIMO IMPEGNO STAGIONALE PER I GIOVANISSIMI DI MISTER GERVASI. “Mentre in casa Udinese Forese Academy sono ripresi gli allenamenti, si è svolto il primo impegno dei nostri giovanissimi del mister Giuseppe Gervasi. Infatti, si è svolta la prima amichevole al campo di Crocci contro i giovanissimi dell´Accademia dello Sport Trapani. La gara si è articolata in 3 tempi di 30 minuti e Mister Gervasi ne ha approfittato per far ruotare l´intero organico (34, tra 2004-2005, compresi i nostri 14 ragazzi) e concedere ad ognuno almeno un tempo di gioco. Al netto degli inevitabili errori e di qualche gamba pesante tipica del periodo di preparazione precampionato, i nostri ragazzi si sono ben disimpegnati mostrando applicazione e discrete trame di gioco. Per la cronaca, i primi 2 tempi si sono conclusi entrambi 1-1 (per i nostri colori Buffa e Samanna’ i marcatori) mentre il terzo si è concluso 0-2 per i ragazzi seguiti da Mister Saverio Spada e Mister Massimo Lamia. Ottimo il Fair play in campo tra tutti i protagonisti.

I giovanissimi sono metà Valderice (società che li tessera) e metà dell’Udinese Forese Academy).