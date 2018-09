Inserita in Sport il 17/09/2018 da Direttore Nenad Simic risolve il contratto con Rieti In relazione alla risoluzione del contratto tra Zeus Energy Group Rieti e Nenad Simic, la Pallacanestro Trapani comunica di essersi già attivata per sottoporre il prodotto del proprio settore giovanile ad ogni esame necessario per accertare la condizione fisica dell’atleta.