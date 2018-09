Inserita in Sport il 17/09/2018 da Direttore Tommy Pianegonda è della Pallacanestro Trapani La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto l’accordo con Oxygen Bassano per l’ingaggio a titolo definitivo di Tommy Pianegonda. Si tratta di un giovane, classe 2002, e prenderà parte, con la formazione Under 18 guidata da coach Fabrizio Canella, al Campionato Nazionale Under 18 Eccellenza “Giancarlo Primo”.

Scheda

Tommy Pianegonda è un playmaker, alto 190 cm, proveniente dall’Oxygen Bassano, con cui ha disputato tre entusiasmanti campionati giovanili. Tommy è approdato al Bassano nel 2015. Rientrato sin da subito nella selezione regionale, ha disputato il torneo giovanile europeo Eybl in Ungheria e il Trofeo delle Regioni. La stagione successiva, con l´Under 15 Eccellenza, ha preso parte al Progetto Azzurri ed è stato nuovamente convocato per l´Eybl in Estonia. Nella passata stagione, con l´Under 16 Eccellenza, Tommy è stato convocato in azzurro e come riserva al campionato europeo di categoria in Serbia. Ha partecipato al campionato under 18 Eccellenza ed ha disputato l´intero campionato di serie C Gold. Con l´Under 20 ha partecipato in Slovacchia alle Super Finals europee ed è stato anche convocato in Eurolega giovanile con la Stella Azzurra, nel corso della quale ha giocato contro i grandi club europei Partizan, Kuban, Fenerbahce e Stella Rossa, arrivando in finale con il Real Madrid e perdendo di soli 7 punti. Nell´ultima stagione, anche la partecipazione alle finali nazionali under 16 e 18.

Figlio d’arte, il padre Gianluca è un ex ciclista professionista, nonché vincitore della seconda tappa alla Vuelta a España nel 1995, vestendo per un giorno anche la maglia amarillo.

Tommy Pianegonda lo scorso anno con l’Oxygen Bassano aveva partecipato e vinto il “1° Torneo Under 16 Città di Trapani”.

Dichiarazioni

Claudio Carofiglio (Responsabile Settore Giovanile Pallacanestro Trapani): «Tommy Pianegonda rappresenta l’ennesimo investimento sul futuro fatto dalla società granata. Sono soddisfatto che Tommy abbia accettato l’offerta di Trapani nonostante le numerose richieste ricevute dalle altre società. Sono certo che darà una grande mano non solo alla formazione Under 18 che per prima volta disputerà un campionato nazionale, ma anche a tutto il movimento giovanile granata. Tommy vivrà nella nostra foresteria e frequenterà il Liceo Scientifico».