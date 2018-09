Inserita in Sport il 15/09/2018 da Direttore Conclusi gli interventi al centro sportivo San Giacomo di Salemi Nuovo terreno di gioco, impianto di illuminazione e recinzione Venuti: “Può essere punto di riferimento per tante realtà sportive”

SALEMI (TRAPANI) - Un nuovo manto erboso, ma anche la sistemazione della pista di atletica con superficie in tartan e un impianto di illuminazione a basso consumo. Sono alcuni degli interventi effettuati al Centro sportivo ´San Giacomo´ di Salemi, dopo i lavori avviati dal Comune e finanziati attraverso un mutuo da 150mila euro con l´Istituto per il credito sportivo. Il progetto - redatto dall´ufficio tecnico comunale, guidato dall´architetto Paola D´Aguanno - ha portato anche al riammodernamento dell´impianto di illuminazione con l´installazione di luci a led, in sostituzione di quelle vecchie ad alto consumo, e ad alcuni interventi di recupero del campo di calcio a 5 attiguo a terreno di gioco principale. Pulita anche l´area che divide il terreno di gioco dal canale demaniale esterno all´impianto. Ripristinata, infine, una parte della recinzione che era crollata a seguito di un nubofragio. Domenica 16 settembre, quindi, il Salemi 1930 FC giocherà regolarmente la seconda partita del campionato di Promozione tra le mura amiche dal San Giacomo, contro la Libertas 2010 di Racalmuto. I lavori al ´San Giacomo´ hanno riguardato anche i due campi da tennis del centro sportivo: un intervento è stato effettuato sulle superfici da gioco. Le opere sono state realizzate dalla ditta ´Palumbo Maurizio´ di Palermo, che aveva formulato l´offerta più vantaggiosa per il Comune. "Intervenire sul complesso San Giacomo era doveroso - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. L´impianto continuerà ad essere la casa dello sport per i tanti salemitani che scelgono il ´San Giacomo´ come luogo in cui svolgere le proprie attività sportive, ma ci sono tutti i presupposti affinchè possa diventare anche punto di riferimento di tante realtà presenti in Sicilia".