Inserita in Politica il 14/09/2018 da Direttore Centro ricreativo di Villa Dante, rinviato l´incontro con l´Assessore Nulla di fatto nell’incontro previsto per questa mattina tra le Associazioni Fare Per Cambiare e Sicilia Terra Nostra e l’Assessore Alessandra Calafiore, all’appuntamento previsto per la mattinata di oggi l’Assessore non si è presentato, avvisando dopo un’ora di ritardo che una riunione urgente l’ha trattenuta più del dovuto. Vogliamo interpretare tutto questo come uno sfortunato contrattempo che non deve incidere sul proseguire del dialogo costruttivo avviato. E’ necessario tuttavia prendere atto che al momento, dopo 2 mesi dalla chiusura dei termini dell’Avviso Pubblico riguardo il Centro Ricreativo di Villa Dante, la situazione continua a perdurare in uno stato di incertezza, uno stato di incertezza che continua ad aggravare l’emergenza di spazi ricreativi in città ed il degrado del Centro di Villa Dante che senza un adeguata gestione continua a peggiorare sotto tutti i punti di vista. Rimaniamo in attesa di un nuovo appuntamento da parte dell’Assessore, un appuntamento che speriamo possa rivelarsi risolutivo e che metta la parola fine ad una intensa vicenda che possa invece tramutarsi nel primo passo nella creazione di luoghi in città atti al ritrovo dei cittadini di tutte le età.

Fare Per Cambiare