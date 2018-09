Inserita in Sport il 14/09/2018 da Direttore IMPORTANTE PROTOCOLLO DŽINTESA TRA LŽUDINESE FORESE ACADEMY E LŽISTITUTO ALBERGHIERO DI ERICE. "Mentre proseguono gli allenamenti, è stato stilato un importante protocollo dŽintesa tra la nostra società e lŽIstituto Alberghiero di Erice. I nostri tesserati incontreranno gli alunni e i professori dellŽIstituto per parlare di sana alimentazione. In occasione dellŽevento, che si terrà il 25 Settembre presso i nostri campi Forese, i docenti Francesco Guida ed Enzo Cataldo assieme agli alunni dellŽIstituto proporranno delle bevande vegetali naturali, una valida alternativa agli sport drink e un importante supporto nell´alimentazione di tutti giorni. Ringraziamo la Preside dellŽIstituto, la dottor.ssa Pina Mandina, gli alunni e i professori per la disponibilità dimostrata".