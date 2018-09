Inserita in Politica il 14/09/2018 da Direttore Marco Campagna: Esprimo soddisfazione per il voto sulla mozione antifascista “Esprimo soddisfazione per il voto sulla mozione antifascista da parte del Consiglio comunale di Trapani.

Ero sicuro che i consiglieri trapanesi non si sarebbero fatti intimorire dalle minacce dagli esponenti nostalgici del fascismo.

È una bella giornata per Trapani che dimostra di essere ancorata ai valori dell’antifascismo.

Importante poi il voto alla proposta della consigliera Passalacqua che con coraggio ha presentato la mozione di censura a Salvini anche come gesto di solidarietà alla consigliera marsalese Linda Licari.

Un segnale politico importante che arriva dalla città capoluogo e che dimostra come c’è un’opposizione sociale e politica a questo governo nazionale da cui riparte.”

Il Segretario provinciale Marco Campagna