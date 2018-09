Inserita in Cronaca il 13/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo - RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 5 Da martedì 18 settembre il servizio porta a porta



Inizierà martedì 18 Settembre il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona 5, quella delimitata a sud dalla strada statale 115 e a nord con i confini territoriali della Città.

E’ possibile verificare la propria zona di appartenenza attraverso la mappa interattiva che è stata realizzata dal nostro concittadino, Maurizio Foderà al link: https://goo.gl/87pHri o contattare l’Ufficio ARO attraverso i contatti pubblicati sul portale istituzionale al seguente link: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/servizio-rifiuti-a-r-o è possibile inoltre segnalare eventuali disservizi anche attraverso la pagina Facebook appositamente realizzata ‘Mazara si differenzia’.

Si ricorda che la zona 5 comprende anche la Borgata Costiera e il quartiere di Mazara2.

Dalle ore 20,00 di lunedì 17 settembre e sino alle 05,00 della mattina successiva gli utenti della ZONA 5 dovranno esporre i mastelli come da calendario comunicato: quello blu del multi materiale e quello verde del vetro.

Entro la data di inizio del servizio saranno eliminati nella Zona 5 i cassonetti per la raccolta dei rifiuti e a tal proposito si ricorda che abbandonare per strada la spazzatura costituisce reato e per tanto i contravventori saranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nelle Zone 1, 2, 3 e 4 e che ha già dato buoni risultati con un dato percentuale di raccolta differenziata pari al 39,54%, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.

E’ possibile ritirare i Kit per la raccolta differenziata presso il CCR di Via Marsala dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 12,30.

Si avvisa inoltre che da mercoledì 12 Settembre, sempre presso il CCR di Via Marsala, è possibile ritirare il KIT per la raccolta differenziata anche per i residenti nella ZONA 6, quella riguardante il quartiere di Tonnarella. dove il servizio di raccolta differenziato inizierà nelle prossime settimane.

Mazara del Vallo 13 Settembre 2018