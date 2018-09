Inserita in Cronaca il 13/09/2018 da Direttore Il Sindaco di Valderice porge alla collettività scolastica il proprio personale augurio Il Sindaco di Valderice, Dott. Francesco Stabile, nella giornata di ieri, in occasione dell’avvio delle attività didattiche ha voluto porgere, alla collettività scolastica, il proprio personale augurio con la seguente nota, pubblicata sul sito istituzionale della Scuola “Istituto comprensivo Dante Alighieri – Valderice” e sul sito dell’Ente.

Oggi ha inizio un nuovo percorso di conoscenza, partecipazione ed attività didattiche e mi rivolgo a tutti gli studenti, al corpo docente, al personale ATA e ai genitori per porgere il mio augurio più sincero per l´avvio di questa nuova avventura formativa che vi vedrà ancora una volta protagonisti del percorso di emancipazione e crescita del nostro Paese. Siate autori di una nuova pagina di cultura e formazione, nel nome della condivisione e del vivere comune. 3Imparate, giorno dopo giorno, che il paese e il territorio vi appartengono e per questo dovete averne la massima cura. La Scuola è il fulcro del sapere e della convivenza civile e democratica, è la culla delle Vostre, e nostre, speranze ed aspirazioni. Voi siete il perno di un grande Progetto che porta il nome di Istruzione , e al cui interno sono condensati il futuro e le speranze. Con questa consapevolezza guardo al vostro lavoro collettivo con fiducia, speranza ed orgoglio. Lo studio vi renda liberi, vi apra le strade del domani affinché quello che voi desiderate divenga realtà concreta. Ma perché questo accada è necessario un sacrificio quotidiano, lo studio sistematico, la ricerca, l´approfondimento, il desiderio di conoscenza. Studiate, leggete, crescete e diventate esempi per i vostri compagni di viaggio e per le future generazioni che vi seguiranno. Sui banchi di scuola, grazie all´impegno amorevole dei vostri insegnanti, troverete tutti gli strumenti necessari per la formazione e la crescita. Lungo il vostro tragitto, quando le mura dei voi istituti scolastici saranno lontane, ricordatevi del bagaglio straordinario che lì dentro avete riempito. In questo percorso la comunità di Valderice e l´Amministrazione comunale vi saranno vicini e vi supporteranno il più possibile. Con questi pensieri e queste certezze Vi auguro buon lavoro affinché questo nuovo anno scolastico che inizia oggi sia l´ennesimo mattone del nostro edificio sociale e culturale lanciato verso il futuro.

Il Sindaco - Dott. Francesco Stabile