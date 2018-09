Inserita in Cronaca il 13/09/2018 da Direttore Forum Acqua e Beni Comuni esprime sconcerto per intimidazione a Patronaggio e solidarietà al magistrato Palermo 13.09.18 Sconcerto e preoccupazione per il gravissimo atto intimidatorio nei confronti del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni. Alimentare un clima d´odio, violenza e paura restituisce frutti avvelenati e dal sapore eversivo, che minano alle fondamenta la nostra democrazia e mettono sotto attacco la separazione dei poteri disegnati dalla Costituzione.

Ci sentiamo di ringraziare il magistrato per aver esercitato le funzioni a cui è chiamato, sia per il caso della Diciotti che per essere stato il primo magistrato ad aver aperto un´inchiesta sulle malversazioni che da anni denunciamo inascoltati sulla gestione dell´acqua e della depurazione in provincia di Agrigento.

A Patronaggio tutta la solidarietà e vicinanza del Forum, con l´auspicio che si faccia immediatamente luce sull´accaduto e si possa ristabilire un clima rispettoso del lavoro del magistrato e della convivenza civile.