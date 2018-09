Inserita in Sport il 13/09/2018 da Direttore IN CINA PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC SECONDO POSTO E TESTA DELLA CLASSIFICA A PUNTI CON BENFATTO Ancora un podio al Tour of China I per l’Androni Giocattoli Sidermec che guida anche la classifica a punti della corsa asiatica. Tutto con Marco Benfatto che nella sesta tappa della gara cinese (Qianjiang-Qianjiang di 113 chilometri) ha centrato la seconda posizione allo sprint dietro a Damiano Cima e davanti al leader della corsa Molano.

Benfatto, che conta due vittorie al Tour of China I di quest’anno, con questo secondo posto ha allungato nella classifica a punti della corsa che domanivedrà un giornata di riposo e sabato la conclusione. Benfatto guida la graduatoria davanti a Molano.