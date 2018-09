Inserita in Cronaca il 12/09/2018 da Direttore CAMPOBELLO DI MAZARA - Inizio nuovo anno scolastico: l’augurio del sindaco Castiglione e dell’assessore Nino Accardo agli studenti e ai docenti delle scuole campobellesi «Cari ragazzi, siete voi l’unica speranza di un futuro migliore. L’Amministrazione comunale vi sarà sempre vicina»

Anche quest’anno, come da tradizione, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco Giuseppe Castiglione ha portato il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale agli studenti, ai docenti e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Pirandello – S. Giovanni Bosco”. Assieme al sindaco, all’apertura dei cancelli, stamattina, sono stati presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Nino Accardo, il dirigente scolastico Giulia Flavio e la vicepreside Antonella Moceri. «Cari bambini, cari ragazzi – afferma il Sindaco – oggi è una giornata bellissima e molto importante perché inizia un nuovo anno scolastico, che vi vedrà protagonisti di un nuovo percorso di conoscenza e di crescita. Siate autori di una nuova pagina della vostra vita, che vi auguriamo possiate scrivere proprio tra i banchi di scuola nel nome della condivisione e dell’amicizia. Con lo studio – prosegue - imparerete, giorno dopo giorno, che il territorio e lo Stato appartengono ad ognuno di voi, che rappresentate l’unica vera speranza di un futuro migliore per il nostro paese. Lo studio vi renda liberi, vi fortifichi e vi apra le strade dell’avvenire. L’Amministrazione comunale, come sempre, vi sarà vicina affinché la scuola campobellese possa continuare a rappresentare il fiore all’occhiello della nostra comunità».