Inserita in Politica il 12/09/2018 da Direttore Lombardo (M5S) Accordo con Anci-governo, grande boccata d’ossigeno per i Comuni. “Una grande boccata d’ossigeno per i Comuni”. Commenta così il deputato M5S alla Camera, Antonio Lombardo, l’accordo raggiunto ieri tra il Premier, Giuseppe Conte, e l´Anci.

“L’ impegno a finanziare tutti i progetti in fase gia´ avanzata (esecutiva) inserendo una norma ad hoc nel prossimo provvedimento utile - dice il parlamentare – consentirà ai Comuni di assicurare ai cittadini servizi e investimenti. Si eviterà inoltre il blocco di risorse importanti nel Bilancio dello Stato”.

“Inoltre, nei 60 giorni successivi all´approvazione del decreto Milleproroghe – continua Lombardo – sarà avviato un monitoraggio per valutare i progetti che ancora non sono in fase avanzata. Questo si aggiunge a quanto già´ previsto nel Milleproroghe, come l’aver garantito i primi 24 progetti esecutivi e aver destinato un miliardo di euro ai Comuni italiani per favorire investimenti da realizzare attraverso l´utilizzo di risultati di amministrazione degli anni precedenti”.