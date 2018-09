Inserita in Economia il 12/09/2018 da Direttore IL PORTO DI CETRARO MARINA RESORT ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA ASSONAT Il Porto di Cetraro, situato lungo profumata riviera dei cedri della costa dell´alto Tirreno cosentino, è parte viva di una città dall’antica tradizione marinara.

Immerso tra la splendida spiaggia di Lampetia (su cui si impone la Torre di Rienzo) e la marinara località del Borgo San Marco, la struttura è un accogliente e attrezzato punto di arrivo e partenza per le imbarcazioni di medie e grandi dimensioni provenienti dalle vicine Isole Eolie e per quelle che navigano lungo la costa tirrenica alla scoperta di luoghi suggestivi da vivere.

La struttura dispone di 500 posti barca fino a una lunghezza massima di 40 metri ed offre ai diportisti un´ampia gamma di servizi a terra e in banchina L’arte è presente nel Borgo e in particolare nel porto turistico arricchito da cinque imponenti sculture sulla nuova darsena realizzate con la Pietra di Grisolia e dieci mosaici composti e cementati alle pareti del Molo San Giorgio.

"Una perla dell´alto tirreno cosentino - dichiara Serra - premiata con il prestigioso vessillo della Bandiera Blu a testimonianza dell´attenzione dedicata alla qualità dei servizi riservati al diportismo nel rispetto di una sostenibilità ambientale premiante per le imprese sui mercati nazionale ed esteri. Tutto questo è importante anche nell´ottica della promozione di un territorio collegato al mare. L´arte presente nella struttura portuale - conclude Serra – richiama la storia, unita ai meravigliosi paesaggi, ai prodotti tipici locali".