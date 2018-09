Inserita in Politica il 12/09/2018 da Direttore UE, CORRAO (M5S): APPROVATA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO SCRITTA DAL M5S “Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la nuova direttiva antiriciclaggio scritta dal Movimento 5 Stelle. Questo provvedimento facilita la cooperazione penale in Europa per il contrasto alle attività transfrontaliere delle organizzazioni criminali. È un grande successo di tutti i cittadini onesti, un piccolo assaggio del cambiamento che arriverà con le prossime elezioni europee”, così dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, autore del provvedimento.

“Grazie a questa direttiva si ottiene una definizione e un sistema di pene comuni per il reato di riciclaggio. Questo renderà più facile la cooperazione fra i Paesi membri. Adesso in tutta Europa si dovranno obbligatoriamente prevedere sanzioni, quali il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di accedere a finanziamenti pubblici e l´interdizione dall´esercizio di un´attività commerciale. Inoltre, sulla scia del disegno di legge Spazza Corrotti, presentato dal Ministro della Giustizia Bonafede, abbiamo introdotto il divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche per chi ha riciclato denaro”, aggiunge Corrao.

“Le organizzazioni criminali vanno sradicate nella loro fonte di finanziamento che è la loro risorsa più preziosa. Siamo orgogliosi doppiamente anche perché questo provvedimento così delicato è stato discusso e votato insieme ai cittadini nella piattaforma Rousseau. Questo è un esempio virtuoso di democrazia diretta di cui dovremmo essere tutti orgogliosi”, conclude Corrao.