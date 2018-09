Trapani: UN TAPPO IN VOLO CON L´AERONAUTICA

Inserita in Cronaca il 12/09/2018 da Direttore Trapani: UN TAPPO IN VOLO CON LŽAERONAUTICA Attività a favore dellŽassociazione ONLUS "Sorgente dei Sogni"



Trapani 11 settembre 2018 - La cosa può sembrare strana ma è proprio così: il 37° Stormo e lŽ82° Centro C.S.A.R. (Combat Serach and Rescue) portano in volo un tappo. Un semplice tappo di plastica ma che in realtà racchiude dentro di se la bellezza di un gesto solidale. Il Colonnello Salvatore Ferrara comandante del 37° Stormo di Trapani – Birgi ha ricevuto la Sig.ra Nadia De Zan Presidente dellŽassociazione "Sorgente dei Sogni" con sede a Fontanafredda, un paese vicino Pordenone. Ebbene, qualche mese fa la Sig.ra De Zan aveva chiesto di portare in volo un tappo di plastica, un tappo come tante altre centinaia di migliaia di tappi che lŽassociazione si preoccupa di raccogliere. Con il ricavato della vendita di questi tappi, lŽassociazione sovvenziona le sue attività sociali a favore della comunità ed a sostegno di quelle persone meno fortunate. Ma perché portare in volo un tappo? LŽassociazione ha chiesto di dar forza a questa iniziativa di beneficienza, che di fatto non ha nessun costo economico, per sensibilizzare le persone ed incentivare così la raccolta dei tappi. LŽAeronautica Militare ed in particolare il 37° Stormo e lŽ82° Centro C.S.A.R. sono stati ben lieti di aderire a questa nobile iniziativa portando in volo un tappo oltre i 50000 piedi ed oltre il muro del suono con il velivolo Eurofighter e durante una missione addestrativa di recupero in mare con elicottero HH-139A, per dimostrare quanto in alto può arrivare un gesto di solidarietà e quanto veloce può correre la speranza. Il tappo ha preso il volo qualche giorno fa nelle tasche del Colonnello Ferrara e del Magg. Petracca, comandante dellŽ82° Centro, durante una missione addestrativa di routine pianificata. Prova di questa missione sono le foto che testimoniano la presenza del "tappo a bordo". NellŽufficio del Comandante del 37° Stormo si è tenuta la cerimonia di consegna dei tappi alla Sig.ra De Zan che emozionata ha ringraziato il Col. Ferrara ed il Magg. Petracca per la disponibilità e la sensibilità dimostrata consegnando lo Zibaldone dellŽassociazione "Sorgente dei Sogni" che raccoglie le storie di tutti i tappi. Lo Stormo "è stato ben lieto di aderire a questa iniziativa dimostrando così, ancora una volta, lŽimpegno che gli uomini dellŽAeronautica Militare rivolgono al territorio ed alla comunità " ha detto il Colonello Ferrara ringraziando la Sig.ra De Zan per lŽoccasione offerta.

Il 37° Stormo è uno dei reparti dellŽAeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni lŽanno, 24 ore su 24, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del 18° Gruppo con i velivoli F-2000.

LŽ82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dellŽAeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni lŽanno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario dŽurgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita.