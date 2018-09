Inserita in Sport il 12/09/2018 da Direttore Mazara calcio: Tesserato il centravanti argentino MATIAS VARA La società Mazara calcio comunica l’avvenuto tesseramento del centravanti argentino MATIAS VARA classe, 94, alto 1,95 di Rio Cuarto nella provincia di Còrdoba. Il neo attaccante canarino arriva dal Troina, in passato ha indossato le maglie delle squadre: Asociacion Atletica Estudiantes, Club Atletico Rosario Central, Club Social Deportivo Merlo, Club General Belgrano (La Pampa), Universidad Nacional De Rio Cuarto. Matias Vara, già da un mese è aggregato ai suoi nuovi compagni di squadra allenandosi agli ordini di mister Pietro Tarantino. Il centravanti argentino da oggi è disponibile per affrontare le gare ufficiali di coppa e campionato.