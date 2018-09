Inserita in Politica il 12/09/2018 da Direttore Minacce a Patronaggio. Fava Vigilanza per il clima di odio he cresce “Solidarietà e assoluta vicinanza al procuratore Patronaggio e massima vigilanza e responsabilità per il clima d´odio che sta crescendo nel paese”.

Lo dichiara Claudio Fava, Presidente della Commissione regionale antimafia in Sicilia.