Inserita in Politica il 12/09/2018 da Direttore Destra o sinistra categorie politiche superate dalla storia e dai fatti. Continua ancora su molti giornali a comparire la questione politica destra e sinistra , di fatto oggi sono categorie politiche che sono state superate nel tempo dai fatti. Tanto è vero che non ci sono più dei modelli ideologici che supportano l´uno o l´altra tesi, oggi guardando in modo costruttivo gli ultimi eventi dell´ultimo decennio ci si rende conto che la differenza sarebbe abbastanza elementare. Persone che distruggono le città, invadono e massacrano intere comunità il nome della pace e del benessere, e cittadini che si contrappongono con sfide ordinate e silenziose, volte ad affermare le loro idee, i loro principi che vengono puntualmente aggrediti e massacrati in nome della pace, con una stampa faziosa che continua a far emergere solo ed esclusivamente il disastro necessario nell´interesse della comunità. E´ arrivato il momento di dire basta anche a questa stampa faziosa che non fa cronaca ne informa la comunità, ma che di fatto fa politica per far emergere quelli che sono gli aspetti negativi, trasformandoli in aspetti positivi. E´ arrivato il momento che la cultura prevalga sull´ignoranza e sulla disinformazione.