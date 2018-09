Inserita in Salute il 11/09/2018 da Direttore ALCAMO: DISINFESTAZIONE IL 13 14 SETTEMBRE DEL TERRITORIO COMUNALE L’Ufficio Servizi Tecnici ed Ambientali - DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI comunica che la ditta A.FR.A.M, azienda qualificata in servizi di bonifica ambientale, è stata incaricata dal Comune di effettuare degli interventi di disinfestazione adulticida del territorio comunale di Alcamo.

Gli interventi si svolgeranno a partire dalle ore 23,00 del 13 Settembre fino alle 5,30 del 14 e dalle ore 23,00 del 14 fino alle ore 5,30 del 15 Settembre. La disinfestazione sarà fatta con l’utilizzo di prodotti idonei e consentiti dalla normativa.

Nell´invitare la popolazione ad una cortese e fattiva collaborazione, si raccomanda quanto segue: -non lasciare finestre aperte -non lasciare alimenti e piante aromatiche esternamente ai piani bassi; -proteggere ciotole e abbeveratoi di animali d’affezione e da cortile;

Nota Bene: qualora si abbiano avversità atmosferiche, l’intervento verrà effettuato la notte seguente.