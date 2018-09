Inserita in Cronaca il 11/09/2018 da Direttore Gioco d´azzardo emergenza nazionale Il Comune di Valderice, in collaborazione con la Campagna nazionale contro i rischi dell´azzardopatia "Mettiamoci in gioco" ha promosso un incontro pubblico sul tema "Il grande predatore - il gioco d´azzardo emergenza nazionale," iniziativa di denuncia e di contrasto per far fronte a un fenomeno dilagante, come quello del gioco d´azzardo. L´iniziativa si terrà a Valderice, nella sala del Mulino Excelsior, Venerdì 14 settembre 2018 alle ore 18,00. I lavori saranno introdotti da comunicazioni di esperti come Umberto Folena giornalista e capo redattore del quotidiano "Avvenire" e autore del libro "L´illusione di vincere". Nella discussione sono previsti interventi e contributi di Gino Gandolfo, responsabile della regione Sicilia della campagna "Mettiamoci in gioco", e del dr. Guido Fallace Direttore U.O.C. dipendenze patologiche ASP di Trapani. Modererà l´incontro il giornalista dell´ANSA Gianfranco Criscenti.

Valderice, 11/09/2018 Il Sindaco