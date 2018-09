Inserita in Sport il 11/09/2018 da Direttore Udinese Forese Academy - MISTER BAULEO A UDINE PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI. "I nostri piccoli campioni sono tornati ieri pomeriggio ad allenarsi. Oggi sarà il turno dei piccoli amici e dei pulcini. Intanto, il nostro mister Armando Bauleo, allenatore dei pulcini misti 2008/2009 è presente a Udine ospite della società bianconera, per il corso di formazione degli allenatori. Ecco tutte le foto dal ritiro di Udine. Il corso terminerà venerdì. Facciamo un grosso in bocca al lupo e buon lavoro al nostro mister e lo aspettiamo per la ripresa degli allenamenti".