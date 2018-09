Inserita in Cultura il 11/09/2018 da Direttore L´Albero degli elementi, Temporary Art Exhibition a SCOPELLO Dal 10 al 16 settembre verrà ospitata, presso gli spazi del “Fuego ElChiringuito” (Scopello), la mostra temporanea di arti visive “L’Albero degli elementi”. Ispirata ai quattro elementi naturali fuoco, aria, acqua, terra, l’evento intende riunire i talenti artistici del territorio per condividere insieme una settimana all’insegna delle arti visive.

È aperta una callper artisti che operano nel campo delle arti visive: pittura, scultura, fotografia, stampa grafica, incisione, aerosol Art, e altre forme di arte visiva.

Agli artisti èrichiestodi interpretareil tema dei quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra, esponendo opere precedentemente realizzate o lavorando in estemporanea presso gli spazi messi a disposizione dal Fuego ElChiringuito durante i giorni dell’evento.

Le adesioni degli artisti verranno raccolte dal 9 al 11 settembre e le opere verranno selezionate da una commissione.

Le opere artistiche saranno successivamente collocate sull’Albero degli Elementi, un impianto espositivo concepito e progettato per la mostra dallo scenografo Ottavio Anania.

L’inaugurazione della mostra sarà il 12 settembre 2018.

La sera del 15 settembre, la mostra ospiterà il concerto di Umberto Porcaro.

L’evento artistico è dedicato all’artista alcameseStefano Artale, scomparso il 9 novembre 2011.

Tra i promotori dell’evento la figlia dell’artista Roberta Artale, Giuseppe Barbera e Marc A. Høhling con il prezioso supportodella project managerAnca Delia Moise e degli sponsordel progetto.

Orari esposizione: ogni giorno dalle ore 15:00 alle ore 24:00

La partecipazione al progetto è gratuita.