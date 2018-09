Inserita in Sport il 10/09/2018 da Direttore

Marsala Calcio: Marsala - Città di Gela 1-2

Si ferma ai Trentaduesimi di Finale la corsa in Coppa Italia di Serie D 2018/2019 per gli azzurri: il passo falso arriva dove meno te lo aspetti, proprio al “Nino Lombardo Angotta”, il “tempio” azzurro, davanti a 900 spettatori venuti a riabbracciare i loro beniamini per la prima stagionale casalinga. Ai sedicesimi di Finale (mercoledì 10 ottobre 2018 contro l´Acr Messina in sede da stabilire) approda il Città di Gela, che scappa via da Marsala con un 1-2 tutto sommato meritato, anche se gli azzurri di mister Chianetta non hanno assolutamente demeritato al cospetto di una squadra, quella nissena, attrezzata apertamente per migliorare il 7° posto colto nel campionato di Serie D girone I 2017/2018. E, se come dice mister Zeman senior “il risultato è casuale, la prestazione no”, il bicchiere azzurro rimane mezzo pieno in vista dell´inizio del campionato.





LA CRONACA:

E´ il festival di “Zemanlandia”, con mister Karel, figlio di cotanto Zdenek, che sfoggia il 4-3-3 di casa con Dieme e Ragosta ad accettare le sponde di Bonanno e mister Chianetta (con il suo vice-allenatore mister Sciacca emblema del “Foggia dei Miracoli”) a specchio con due cambi rispetto alla vittoriosa trasferta contro l´Acireale: Giuffrida quarto a destra in difesa per Benivegna e Ciancimino, al debutto stagionale, gravato tra l´altro da problemi di stomaco, in luogo dello squalificato Prezzabile.

Partono a cannone gli ospiti, con Giappone che al 3´ deve smanacciare fuori dall´area piccola una palla vagante che per poco non si insacca per il vantaggio gelese. Il Gela punge e il Marsala riesce a rispondere solo al 17´, quando Lo Nigro su punizione defilata calcia a giro a lato. Al 31´ il Marsala si distende finalmente in contropiede, con la sfera giusta che capita sul sinistro di Ciancimino, ma la mezzala sinistra apre troppo il piatto e conclude di pochissimo a lato. Al 37´ la pressione del Gela arriva a uno sfogo: dopo gli sviluppi di un calcio da fermo, una “seconda palla” arriva sull´out destro, contro-cross immediato e Sicignano salta più in alto di tutti battendo Giappone sul secondo palo per lo 0-1. Prima dell´intervallo è ancora Gela: Bonanno spara da oltre 30 metri, Giappone si distende in angolo.

Nella ripresa scende in campo un altro Marsala: passano venti secondi, sponda di Balistreri e Sekkoum dall´out di destra dell´area di rigore trova il secondo gol stagionale, che vale l´1-1. Il Marsala è una furia e sull´out sinistro l´asse Galfano-Tripoli fa ammattire la squadra di Zeman: al 51´ è incredibile come prima Balistreri e poi Tripoli non riescano a segnare da pochi centimetri dalla linea di porta il gol del sorpasso. Al 54´ l´occasione è per Candiano ben imbucato da Tripoli, ma il diagonale si spegne a lato. Al 58´ ennesimo mischione in area gelese, ma capitan Sekkoum spara alto da buona posizione. Il Marsala raccoglie solo un gol in 25 minuti di furia, così il Gela esce dall´angolo tramortito ma pronto a non arrendersi ai tiri di rigore (due su due fino a quel momento per i lilibetani nei turni precedenti), e a venire avanti in cerca del gol vittoria come la propria filosofia impone. Al 76´ Giappone è miracoloso a chiudere lo specchio al neo-entrato Sowe, ma dall´angolo successivo nasce il gol dell´1-2 con Federico che ammutolisce la bolgia del “Lombardo Angotta” di testa. Nel finale sono i neo-entrati Mazzara (classe ´00, al debutto assoluto in maglia lilibetana) e Corsino ad avere sui piedi le palle per portare la sfida ai rigori, ma gli azzurri hanno esaurito i crediti con la fortuna, tanto che in pieno recupero è il neo-entrato Genna a bloccare l´uno a tre di Sowe sulla linea, dopo che il gol era ormai cosa fatta.





I TABELLINI:

Marsala – Città di Gela 1-2 (0-1 p.t.)

Marsala: Giappone (´01), Giuffrida (´99), Galfano (´99) (79´ D´Anna (´00) ), Sekkoum (K), Maraucci, Giardina, Ciancimino (´99) (70´ Mazzara (´00) ), Lo Nigro (85´ Manfrè), Balistreri, Tripoli (90´+1´ Giannusa), Candiano (73´ Corsino). A disposizione: Jaber Keba, Benivegna (´00), Fragapane, Parisi.

Allenatore: Ignazio Chianetta.

Città di Gela: Placido (´00), Mengoli (´98) (60´ Polito (´99) ), Caruso (´99) (70´ Misale), Mannoni, Brugaletta, Sicignano (K), Dieme (46´ Sowe), La Vardera, Bonanno (85´ Di Domenico (´98) ), Schisciano (´98) (70´ Federico (´99) ), Ragosta. A disposizione: Rao (´00), Cuzzilla (´98), Mauro (´00), Khouaja (´00).

Allenatore: Karel Zeman.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Alessandro Cutrufo della Sez. A.I.A di Catania; Sigg. Roberto Allocco della Sez. A.I.A di Bra (Cn) e Lorenzo Mazzarà della Sez. A.I.A di Messina.

Reti: 37´ Sicignano (G), 46´ Sekkoum (M), 77´ Federico (G).

Ammonizioni: Maraucci (M); Polito (G).

Espulsioni: /

Corner: 6 a 4 per il Città di Gela.

Recuperi: 0´ p.t e 5´ s.t.

Spettatori: 900 circa.





Marsala, 09/09/2018