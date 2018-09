Inserita in Cronaca il 10/09/2018 da Direttore MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA CAROLY IN SOSTA A MILAZZO L’unità a vela sta conducendo la campagna d’istruzione a favore degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale

Il prossimo 12 settembre la nave Scuola Caroly della Marina Militare approderà nel porto di Milazzo (ME), dove rimarrà in sosta fino al 14 settembre.

La nave, un’imbarcazione a vela del tipo "yawl" varata nel 1948 presso il cantiere “Baglietto” di Varazze, quest’anno festeggia i 70 anni dal varo e rappresenta uno dei simboli della Marina Militare, racchiudendo l’eccellenza del Made in Italy nel solco delle tradizioni marinare.

Milazzo è l’undicesima tappa della campagna addestrativa di Nave Caroly, che imbarca 6 Aspiranti Guardiamarina del corso Ateires dell’Accademia Navale di Livorno in addestramento per la campagna d’istruzione 2018.

I giovani ufficiali, impegnati dal 2 luglio a bordo del Caroly, si addestrano per l’intero periodo ad assumere incarichi operativi a bordo per rafforzare lo spirito di squadra tipico di chi va per mare.

Il programma della Campagna, infatti, mira a consolidare gli insegnamenti teorici di astronomia, navigazione e arte marinaresca acquisiti durante la frequenza del prestigioso Istituto di formazione della Marina Militare nel scorso del recente anno accademico.

La campagna d’istruzione di nave Caroly continuerà nel Mar Tirreno e vedrà la nave scuola attraccare a Portoferraio dove si ricongiungerà con le altre Navi Scuola.

La popolazione civile avrà la possibilità di visitare l’unità a Milazzo con le seguenti modalità:

Mercoledì 12 settembre dalle 16.00 alle 22.00 presso il porto di Milazzo; Giovedì 13 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:00 presso il porto di Milazzo.

Approfondimenti

La nave scuola “Caroly” (A 5302) è una imbarcazione a vela del tipo "yawl" varata nel 1948 presso il cantiere “Baglietto” di Varazze. Il suo abituale porto di assegnazione è La Maddalena.

A far data dal 1° Marzo 2014, Nave Caroly fa parte del Comando Gruppo Unità Navali Minori a Vela (COMGRUPVELA), posto alle dipendenze del Comando Flottiglia Unità Ausiliarie (COMFLOTAUS) e quindi del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV).

Le principali attività effettuate fino ad oggi sono:

1948-1949 Traversata atlantica con partenza da Genova ed arrivo a Buenos Aires

1955-1956 Traversata atlantica da Buenos Aires a Genova con sosta a New York

1982 I figli dell’armatore Riccardo Preve donano l’imbarcazione alla Marina Militare

1983-2017 Addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, delle Scuole Sottufficiali di La Maddalena e Taranto, della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, Campagne Addestrative nel Mar Mediterraneo, raduni vele d’epoca nei mari italiani, Regate nel Mar Mediterraneo, attività duale a favore dell’associazione ambientalista Marevivo.