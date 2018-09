Inserita in Politica il 10/09/2018 da Direttore comunicato stampa n. 1 - II Commissione II COMMISSIONE CONSILIARE.



A seguito di un confronto con il Commissario dei Vigili Urbani di Trapani Mario Bosco, arrivano i primi risultati del lavoro portato avanti dalla seconda commissione consiliare circa la viabilità di alcune strade cittadine.

La seconda commissione (Lavori pubblici), di cui è presidente la consigliera Marzia Patti e che vede come membri i consiglieri Bianco, Pellegrino, Genco, Mangano e Guaiana, ha sottoposto all’attenzione del Commissario dei Vigili Urbani di Trapani la viabilità di diverse vie, quali la via Roccamilio (Mokarta), la via Salemi e la piazza Umberto I.

«Siamo davvero soddisfatti del lavoro portato avanti grazie alla sinergia tra la seconda commissione, i Vigili Urbani e la Giunta» spiega Marzia Patti a nome di tutta la seconda commissione, «tale efficiente collaborazione ci porterà indubbiamente verso il miglioramento della nostra città. Infatti, piccole migliorie come la rimozione degli stalli blu al centro di piazza Umberto I permetteranno una migliore percorribilità della strada che collega la via Mazzini alla via San Giovanni Bosco. Questo è solo il primo step di una serie di obiettivi che la seconda commissione si è prefissata di raggiungere».

Anche nella frazione Mokarta era necessario intervenire. La consigliera Genco, del gruppo Demos, ha sollevato la questione in Commissione e sul punto riferisce: «per anni abbiamo assistito all’uccisione di molti animali randagi e padronali sulla via Roccamilio. L’alta velocità avrebbe potuto mettere a rischio anche l’incolumità dei passanti. L’aver installato dei limitatori di velocità e aver collocato l’opportuna segnaletica ci porta a pensare che il pericolo su questa strada diminuirà senza alcun dubbio».

Tuttavia, il lavoro da fare è ancora tanto e le vie, le zone da studiare e sottoporre all’attenzione delle autorità competenti sono ancora molte.

Sul punto, la presidente Patti rileva che «esistono strade in cui, a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità, anche uscire dal proprio parcheggio condominiale è difficile, ed un esempio è la via Salemi».

«Anche la Piazza Sen. Grammatico necessita di un tempestivo intervento dei Vigili Urbani» aggiunge la consigliera Bianco, «un luogo in cui non si rispettano i limiti di velocità ed in cui i bambini trascorrono i loro pomeriggi giocando. Non possiamo assolutamente permettere che avvengano incidenti stradali causati dalla mancata prudenza». Il consigliere Pellegrino afferma che «il problema del mancato rispetto dei limiti di velocità e della mancata prudenza, purtroppo, si riscontra in tante altre zone del Comune, tra cui in via Duca d’Aosta (nella frazione di Fulgatore). Auspichiamo, comunque, ad un maggior rispetto del codice della strada da parte di tutti i cittadini».

Dott.ssa Marzia Patti