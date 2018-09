Inserita in Sport il 10/09/2018 da Direttore Sundas pronto ad entrare nella Ternana In attesa di capire quale sarà il futuro della Ternana, se in Serie C o in Serie B, la Sport Man di Alessio Sundas continua ad essere interessata al club umbro. Dopo la decisione del CONI Sundas avanzerà alcune proposte alla Ternana che vanno dall’aspetto economico fino a quello sportivo.

L’obiettivo di Sundas è quello di migliorare la squadra e le sue strutture ma anche di apportare nuovi investimenti con i giocatori stessi. La Sport Man ha infatti diverse accademie per il mondo e un parco giocatori di tutto rispetto. Inoltre, in queste ore, è stato siglato un accordo dall’agente Alessio Sundas con una quotata società di Dubai che vuole investire in Italia e nel calcio.

Ci sono tutti i presupposti per far tornare grande la Ternana.

Sport Man