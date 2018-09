Inserita in Economia il 10/09/2018 da Direttore InformaGiovani assume staff. Candidatura entro il 30 settembre Per la candidatura non sono richiesti titoli, ma esperienza.



L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando una persona da impiegare, con contratto part-time a tempo indeterminato, presso la propria sede di Palermo.

La scadenza per l’invio della candidatura con le modalità indicate di seguito è il prossimo 30 settembre

La nuova persona di staff si affiancherà all’attuale gruppo di lavoratori e volontari nella gestione di tutte le attività associative. Poiché le attività dell’associazione sono diversificate, la nuova persona inserita nello staff dovrà svolgere un periodo retribuito di prova e formazione al termine del quale si identificherà l’area o le aree di maggiore attività (in base alle esigenze dell’associazione e alle propensioni personali) fra le seguenti:

Progettazione comunitaria per la mobilità e l’educazione non formale Progettazione nazionale e comunitaria per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati Organizzazione campi di volontariato internazionali Per tutte i settori, è da intendersi come requisito trasversale quello della comunicazione tramite post sul blog e sui social network dell’Associazione.

Poiché la selezione si inserisce in un contesto non formale, non sono richiesti ai candidati titoli o certificazioni specifici, ma comprovata esperienza relativa a:

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, con livello almeno B2 Precedente esperienza operativa del programma comunitario “Erasmus+”. L’esperienza con altri programmi, soprattutto REC ed EFC, costituisce un titolo preferenziale. Per esperienza operativa si intende almeno una fra: redazione di progetti, gestione di progetti, rendicontazione di progetti. Flessibilità negli orari di lavoro e nella gestione del carico di lavoro su singoli periodi. Sono infatti possibili momenti di picco dell’attività e può essere richiesta la disponibilità a lavorare nel fine settimana o a partecipare ad eventi residenziali con eventuali periodi compensativi Autonomia organizzativa per la gestione di obiettivi e carichi di lavoro condivisi con il gruppo di staff e volontari Buona conoscenza degli applicativi Office, con particolare riferimento ad Excel o altri software analoghi open source Disponibilità a viaggi in Italia e all’estero per la partecipazione a brevi incontri del network internazionale o altre attività con partner UE ed extra UE o per la preparazione di progetti nazionali/internazionali dell’associazione o per il coordinamento/accompagnamento di giovani in Italia e all’estero Costituiscono titoli preferenziali la precedente esperienza di lavoro all’interno di organizzazioni giovanili similari e il possesso di patente di guida B e disponibilità alla guida Per avere tutti i dettagli sulla ricerca di candidati e sulle modalità di presentazione della candidatura, scarica il file cliccando qui