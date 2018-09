Inserita in Politica il 07/09/2018 da Direttore Bannon, Salvini e Modrikamen e Bannon per avviare The Movement, la federazione dei partiti, detti populisti Prende corpo il Movimento Europeo dei partiti cosiddetti "populisti". Si svolto, in Italia, un incontro tra il Ministro degli Interni l´on.le Sen. Matteo Salvini, Il Presidente del Partito Popolare Belga Micheal Motrikamem e Bannon. Il Presidente del Partito Popolare Belga, noto per le battaglie a difesa dei diritti dei consumatori e dei concittadini ha da sempre lavorato e portata avanti l´idea di un´europa federale e politica. Motrikamen è tra i Fondatore del ADDE (Associazione di Democrazia Diretta Europea) insieme all´On.le Farage e difensore, con successo, dei cittadini vittime delle banche in Belgio.



Il Ministro Salvini, difensore dei confini e del territorio dello Stato Italiano, vive un momento politicamente delicato; da un lato il problema del rinvio degli atti al Tribunale dei Ministri il quale dovra pronunciarsi sulla richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento e dall´altro lato un richiesta di danno erariale di 49 milioni di euro, riferito a fatti di circa 10 anni fa e, posti in essere probabilmente da altri soggetti.



L´idea dei "populisti" è quella di un´europa forte ed autonoma che valorizzi i territori e le tradizioni culturali, economiche e sociali contro un sistema di controllo esterno e finanziario. In sintesi la sovranità dello Stato su entità sovranazionali irrintracciabili ed irresponsabili.