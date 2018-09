Inserita in Economia il 07/09/2018 da Direttore Città di Mazara del Vallo TRENINO IN CITTA’ Domenica 9 Settembre ultimo giorno del servizio diurno Domenica 9 Settembre il trenino gommato, che per tutta la stagione estiva ha effettuato il servizio di trasporto turistico tra il Lungomare San Vito e il Lungomare di Tonnarella, effettuerà l’ultima corsa diurna per la stagione estiva 2018.



Il servizio di trasporto affidato al trenino turistico, anche per l’estate 2018, oltre a suscitare allegria in grandi e piccini, ha garantito un trasporto comodo e sicuro per le località balneari della Città. Tanti i turisti che hanno avuto modo di utilizzare il simpatico mezzo di trasporto per raggiungere le mete di mare desiderate. Il servizio è stato svolto dalla ditta Siberiana che ha effettuato il trasporto dei passeggeri.



Il servizio diurno dunque termina con le corse domenica 09 Settembre.



Il servizio di trasporto con il trenino, condi-meteo permettendo, continuerà invece dalle 21,00 alle 24,00.



Questo il percorso serale:



Lungomare San Vito - Rotonda, prosecuzione ed inversione di marcia nella rotatoria dopo il Kikis, Lungomare San Vito (Fermata altezza civ. 55), Lungomare G. Hopps (Fermata Hopps Hotel), Lungomare Mazzini (Fermata Scalinata Piazza Mokarta), Piazzale G. B. Quinci (Fermata altezza Pal. Cavalieri di Malta), Via San Giovanni, Piazza Regina, Via G. G. Adria, Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto 1°, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica (Fermata Statua San Vito), Via SS. Salvatore, Lungomare Mazzini (Fermata Scalinata Piazza Mokarta), Lungomare Hopps (Fermata Hopps Hotel), Lungomare San. Vito (Fermata lato Chiesa), Lungomare San Vito Rotonda.