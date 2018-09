Inserita in Politica il 07/09/2018 da Direttore DUE SICILIANI ALLA CONQUISTA DEL PODIO, RAPPRESENTANDO LA POESIA A LIVELLO EUROPEO PREMIO WILDE Tommaso Malato di Trapani e Giuseppe Modica di Ragusa, rappresenteranno la Sicilia alla finale dell’XI° Edizione del Premio Wilde concorso Letterario Europeo, divenuto di fatto uno dei 5 concorsi letterari più blasonati e importanti d’Europa, la cui finale con tanto di presentazione dell’opera alla III° commissione capitanata dal Prof. Luca Filipponi dello Spoleto Festival Art, avverrà sabato 27 ottobre all’Auditorium di San Benedetto del Tronto.



Alla finale del Premio Wilde, oramai giunto alla sua XI° edizione, si sfideranno a colpi di liriche gli 80 autori più meritevoli, dai 9 anni in poi.



Autori che lasciano e lasceranno un segno nella poesia del XXI secolo.



Premio Wilde 2018 è stato organizzato dal Rotary Club Teramo Est e Rotary Club Teramo Nord Centenario, con il patrocinio dell’Osservatorio Parlamentare Europeo, del Comune di San Benedetto del Tronto, Rotary International Distretto 2090, Associazione Noi Polizia, Spoleto Art Festival



e l’AUGE Accademia Universitaria degli Studi Giuridici come Cultural partner.



Daniele Cappa, fondatore del Premio Wilde e di innumerevoli iniziative di carattere culturale e sociale, garantisce che anche quest’anno il nome di Oscar Wilde con il concorso ufficiale a lui dedicato, sarà proiettato ai più alti vertici culturali.





All’evento di finale, tra i vari ospiti ci sarà anche Gianluca Cotza che presenterà al pubblico e ai media il suo ultimo video musicale, il cui brano è stato il vincitore dell’edizione 2017 del Premio Wilde, sempre da lui presentato alla commissione.