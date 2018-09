Inserita in Sport il 07/09/2018 da Direttore 48 ore separano il Marsala Calcio dal prossimo impegno ufficiale, è tempo di fare il punto Poco più di 48 ore separano il Marsala Calcio dal prossimo impegno ufficiale, è tempo di fare il punto della situazione sulle varie tematiche di maggiore interesse. Partendo dall´impiantistica: dopo l´ispezione federale allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” del 29/08/2018, nelle scorse ore è pervenuto alla proprietà dell´impianto (il Comune di Marsala) la certificazione sull´omologazione del terreno di gioco e dell´intero stadio per la disputa di gare calcistiche per tutte le competizioni dilettantistiche (comprese, ovviamente, il campionato di Serie D e la Coppa Italia di Serie D, che per quanto riguarda le competizioni dilettantistiche ne sono le massime rappresentanti). A un tempo, è pervenuto alla Società il benestare dell´Amministrazione Comunale per la disputa al Municipale della prossima partita di Coppa Italia, Marsala – Città di Gela. In realtà, come da regolamento, il Trentaduesimo di Finale in gara unica sarebbe dovuto essere disputato nella cittadina nissena, ma un accordo sopraggiunto fra le parti (Lega Nazionale Dilettanti e Società consorelle) ha fatto in modo che, per meri motivi tecnici, avvenisse l´inversione del campo di gioco, e che quindi toccasse alla cittadina lilibetana ospitare l´incontro. Si giocherà domenica 9 settembre alle ore 16:00, e in caso di pareggio al 90´ si procederà subito con i tiri di rigore per capire chi approderà ai Sedicesimi di Finale (mercoledì 10 ottobre 2018, in sede da definire contro la vincente del match Acr Messina – Città di Messina). Per il match contro i nisseni di mister Karel Zeman e dell´ex azzurro Corrado Montalbano, mister Ignazio Chianetta dovrà sicuramente fare a meno del centrocampista classe ´98 Prezzabile, fermato dal Giudice Sportivo per un turno, e quasi sicuramente dell´attaccante Barraco, ormai prossimo al rientro in gruppo in vista del primo impegno di campionato fissato per domenica 16 settembre 2018 alle ore 15:00 sul campo del Rotonda. Nel pomeriggio di ieri gli uomini di Chianetta hanno svolto un allenamento congiunto (primo allenamento stagionale al “Lombardo Angotta”) con la formazione juniores di mister Tony Di Maggio: la partitella è finita 5-1 in favore della Prima Squadra con reti di Tripoli, Corsino e Manfrè (tripletta) per i “grandi”, e di Prezzabile (prestato ai “piccoli” vista la squalifica che lo terrà fermo domenica) per la juniores, che comunque si è potuta vantare di un allenamento più che buono al cospetto della Prima Squadra di Serie D.

Infine, invitiamo gli interessati alla consultazione dell´ormai pubblicato e noto calendario della Serie D girone I 2018/2019; detto del debutto in terra lucana, il Marsala debutterà fra le mura amiche alla 2° giornata ospitando domenica 23 settembre 2018 il Roccella.