Inserita in Sport il 07/09/2018 da Direttore Petrosino: ´omologazione dell´impianto di gioco per la partecipazione al campionato interprovinciale di Seconda Categoria La Società ASD Bianco Arancio Petrosino comunica che, in data di ieri, giovedì 6 settembre 2018, è stata ratificata alla stessa Società, nonché alla Lega Nazionale Dilettanti, l´omologazione dell´impianto di gioco per la partecipazione al campionato interprovinciale di Seconda Categoria, dopo ispezione della stessa LND accuratamente effettuata. Sistemate le pratiche riguardanti l´iscrizione al campionato e alla stessa omologazione del “Comunale”, in attesa della ratifica dei gironi e del calendario, gli uomini del Presidente Onorario Antonio Galfano possono concentrarsi sul campo. Oggi ci sarà l´ultimo allenamento settimanale, in vista di un trattamento sanitario al campo di gioco che lo terrà chiuso nel weekend. Mister Fabio Gargaglione e i suoi torneranno poi ad allenarsi lunedì prossimo, 10 settembre 2018.

Per quanto riguarda l´inizio del campionato, spetterà alla LND Sicilia confermare come ufficiale la data di domenica 7 ottobre 2018."