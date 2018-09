Inserita in Cultura il 07/09/2018 da Direttore Domenica 9 e lunedì 10 settembre, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico, a Trapani, va in scena lo spettacolo di danza contemporanea Domenica 9 e lunedì 10 settembre, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico, a Trapani, va in scena lo spettacolo di danza contemporanea "Abendrot". L´evento è organizzato dall´Ente Luglio Musicale Trapanese, in co-produzione con l´Associazione "Amici della Musica" di Trapani e l´Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione di Trapani.

Uno spettacolo con le coreografie di Patrizia e Betty Lo Sciuto, della Compagnia Moto Armonico Danza. Otto i danzatori: Marco Calaciura, Silvia Giuffré, Patrizia Lo Sciuto, German Marina, Giuliana Martinez, Giuliana Principato, Arabella Scalisi, Delfina Stella. Fonte di ispirazione dello spettacolo sono i bellissimi Vier letzte Lieder di Richard Strauss, i suoi ultimi quattro lieder: Frühling («Primavera»), September («Settembre»), Beim Schlafengehen («Andando a dormire»), Im Abendrot («Al tramonto»). I primi tre sono su poesie di Herman Hesse, l´ultimo su testo di Joseph Freiherr von Eichendorff. La composizione è come una visione dell´esistenza. Riassume il ciclo del vivere legato alle stagioni, come la primavera e l´autunno, e considera i momenti del giorno in cui la luce si affievolisce: il crepuscolo e la notte. I quattro lieder si susseguono in una stupenda sintesi di parole e musica. La danza esprime gli stati emotivi suscitati dalla musica, in continui scambi e rimandi simbolici, creando atmosfere crepuscolari intrise di leggerezza, sospensione e commozione, come a far scaturire una perenne domanda sul senso dell´esistenza.

Lo spettacolo debutta per la prima volta al Chiostro di San Domenico.

Costo biglietti: intero 10,00 euro, ridotto 7,00 euro (abbonati Ente Luglio Musicale Trapanese, abbonati Amici della Musica, studenti del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, studenti fino a 24 anni, previa presentazione di attestazione di frequenza o libretto).

Dove acquistare i biglietti Sarà possibile acquistare i biglietti presso il Botteghino dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1 (all´interno della Villa Margherita), dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, on line sul sito www.lugliomusicale.it o presso la sede dell´evento a partire dalle ore 20.30.