Inserita in Sport il 06/09/2018 da Direttore San Lazzaro di Savena. Prima amichevole per la 2B Control Trapani contro una formazione di pari categoria che giocherà nel girone Est San Lazzaro di Savena. Prima amichevole per la 2B Control Trapani contro una formazione di pari categoria che giocherà nel girone Est. Le due squadre decidono di azzerare i punteggi ad ogni quarto. Cento va in campo senza Benfatto e Chiumenti. Per Trapani fermo precauzionalmente Rei Pullazi a causa di un risentimento muscolare. Positivo l’attacco dei granata nei primi dici minuti di gioco grazie ad un ottimo Clarke ma Cento reagisce subito e domina la seconda frazione. Seconda parte di gara equilibrata con Cento che riesce ad imporsi in entrambi i periodi.



1°Quarto: Il primo canestro della gara è di Ba che mette a segno una schiacciata dopo un pick and roll. Segue un botta e risposta tra Clarke e Mays che segnano dalla lunga distanza. White si iscrive a referto, ma Clarke è caldo e realizza un’altra bomba (7-6 al 3’). Dopo i liberi di Mays, Clarke è ancora protagonista per Trapani correggendo a canestro il tiro di Miaschi. Sospensione per coach Parente sul 12-10. Al rientro dal time-out bel gioco a due tra Clarke e Mollura, che fa il proprio esordio in campo con un canestro da sotto. Dall’altra metà campo Ba realizza, ma Miaschi è bravo a recuperare il pallone e correre in contropiede. Mays è l’uomo più pericoloso per la difesa granata e mette a segno un gioco da tre punti ma, con Clarke e Marulli, Trapani trova il vantaggio (17-19 all’8’). Nel finale del quarto la 2B Control Trapani allunga con Marulli e Czumbel e chiude il quarto sul 17-27.



2°Quarto: Si inizia con i canestri dall’area di James White e di Gasparin (8-0 dopo 2’). Coach Parente avverte qualche difficoltà e preferisce parlarci su. Cento continua a macinare punti e realizza una bomba con Chiera. Czumbel con il libero interrompe l’astinenza granata (11-1). Al 7’ primo canestro dal campo per Trapani con una tripla di Clarke, a cui però risponde Mays. La frazione termina col punteggio di 24-8.



3°Quarto: L’inizio del terzo quarto è abbastanza equilibrato con Renzi che porta in vantaggio Trapani dopo 3’ (4-5). Equilibrio che continua a regnare sovrano con Ba e Clarke da protagonisti (10-11 a metà frazione). Nel finale Cento cerca di allungare con Reati, ma Trapani reagisce bene con la tripla di Ayers: finisce il quarto 21-15.



4°Quarto: Ritmi alti nelle prime battute di gioco con Marulli che realizza un tiro dalla lunga distanza e Clarke che segna dalla media (4-5 dopo 2’). Gasperin conclude due contropiedi consecutivi e coach Parente chiama time-out al 3’ (11-5). Alla ripresa i liberi di Miaschi e di Mollura accorciano le distanze, ma nel finale White è ancora protagonista e mette a segno un gioco da tre punti che lascia vana ogni speranza di recupero per i granata. La frazione termina 21-13.



Dichiarazioni:



Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): «E’ normale che non siamo ancora nelle migliori condizioni visto che la squadra è composta da 8 giocatori nuovi, va dato loro il tempo di conoscersi. Siamo partiti molto bene nella prima frazione ma nel secondo quarto non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Le ultime 2 frazioni sono state più equilibrate e siamo calati solo in ogni finale quando non avevamo più energia. La prossima amichevole, contro una squadra importante e blasonata come la Fortitudo, deve permetterci di inserire un altro tassello nel nostro percorso di crescita».



Giovanni Benedetto (coach Benedetto XIV Cento): «Prima del commento della gara, desidero salutare tutti i miei amici trapanesi e le tante persone che ho conosciuto e che mi seguono sempre con affetto. Passando alla gara, noi avevamo necessità di giocare nonostante le assenze. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al torneo di Cervia, inserendo James White arrivato che è arrivato da poco. Noi siamo una società neopromossa ed il nostro obiettivo è quello di raggiungere quanto più facilmente possibile una salvezza che per noi equivarrebbe ad una promozione».