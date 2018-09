Inserita in Politica il 06/09/2018 da Direttore : “ SALVINI DOVEVA INCONTRARMI IN OCCASIONE DEL SUO VIAGGIO SULLA CASTELVETRANO-TRAPANI E NON VIAGGIARE ALLA CHETICHELLA. QUESTA E’ LA FOTO DELL’ESIBIZIONE DI SALVINI IN TRENO AD INIZIO 2018” Questa è la foto del treno ALN del 1974 che utilizzo ogni giorno da Marsala a Trapani e viceversa. Un viaggio che SAI QUANDO PARTI E NON SAI QUANDO ARRIVI. Fa piacere e dispiacere vedere Matteo Salvini posare davanti questo vecchio treno che non è la FRECCIAROSSA, che utilizzai da Roma a Milano Expo in occasione della Fiera Mondiale con soli 46 euro con una viaggio di H.3.13 previste e rispettate al secondo. Su quel treno incontrai l’ex rappresentante sindacale dei Metalmeccanici, Maurizio Landini (snobbato dal Pd) con cui ci siamo scambiati delle analisi sull’ Italia. In quel viaggio ero io mia moglie Rosa Emma e mia figlia Sonia che studiava Medicina a Tor Vergata a Roma. Mia figlia aveva degli esami imminenti e si portò delle dispense. Sulla Frecciarossa “ nun ci si annaca” e si può leggere senza perderci al vista. Inoltre appena saliti si comunicava di togliere le suonerie dei telefonini e si invitavano i viaggiatori a parlare sottovoce. Capitò che un viaggiatore si era messo a raccontare barzellette, ma una delle belle hostess lo invitò a chiudere quella divertente “esibizione” per non disturbare la quiete dentro il treno.Il treno ha inoltre enormi poltrone e un comodo tavolo: meraviglie per noi di questa trascurata Sicilia. Questa foto diffusa da Salvini fu scattata in occasione del suo viaggio da Trapani a Castelvetrano per capire le condizioni della Ferrovia in provincia di Trapani. Sembrava un´iniziativa meritevole e invece è stata una esibizione senza costrutto. Infatti non ha voluto incontrareME ( rappresentante storico dei pendolari con il il Comitato che formai nel 1996, primo in Italia, vedi www.google.it) ) ed è salito sul treno delle ore 5 di mattino a Trapani in direzione Castelvetrano per evitare di incontrare i viaggiatori.Doveva scegliere il treno 26623 Castelvetrano-Trapani o il 26636.

Ing. Gaspare Barraco(Coordinatore del Comitato Pendolari della tratta Castelvetrano-Trapani-1° in Italia)

Foto dell’ ingegnere Marsalese Gaspare Barraco ( Cavaliere al Merito della Repubblica- www.quirinale.it) con il Vescovo Domenico Mogavero nella Stazione di Marsala in occasione del suo Viaggio pastorale da Mazara del Vallo a Marsala in treno nel 2017

