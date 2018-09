Inserita in Tempo libero il 05/09/2018 da Direttore Aperitivo in opera a Erice in via Conte Il “sipario” di Lallabis si apre ancora una volta per presentare un evento eccezionale, nato dalla sinergia tra la Presidentessa dell’associazione, Mariella Bonfiglio e un duo di cantanti lirici accompagnati dal pianoforte di Johannes David Wolff. Ad esibirsi, nel corso della serata prevista per sabato e intitolata “Aperitivo in Opera”, saranno il tenore Luca Lombardo e la soprano Sarah Behrendt. L’evento che si svolgerà presso l’Enoteca Locale di Erice centro storico in Via Conte Pepoli, avrà inizio a partire dalle 18,30. I brani scelti per “Aperitivo in Opera” sono arie d’opera e canzoni di compositori siciliani con musiche di Scarlatti, Bellini e Dalla. Nel corso dell’evento sarà offerto al pubblico un calice di vino della cantina Ottoventi e finger food. Per Info e prenotazione contattare 347 5257525.