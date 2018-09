PAROLIMPARTY: ALL´INSEGNA DELLO SPORT E DELL´INCLUSIONE

Inserita in Sport il 05/09/2018 da Direttore PAROLIMPARTY: ALLŽINSEGNA DELLO SPORT E DELLŽINCLUSIONE Presentato nella sala consiliare del Comune di Milazzo "Parolimparty",

la prima mega convention di sport da spiaggia del Sud Italia dedicata alle persone con disabilità che si terrà dal 7 al 9 settembre al lido "Open Sea AISM" di Milazzo





Tornei di otto diverse discipline sportive (nuoto in acque libere; beach bocce; sitting volley; tennis tavolo; calcio balilla; tiro con lŽarco; basket 3vs3 in carrozzina; burraco) in cui si cimenteranno, posti alle stesse condizioni, persone con differenti disabilità e normodotati. Il "cuore" del programma del "Parolimparty" ha una grande ambizione: abbattere le barriere tra sport e disabilità.

Gli appuntamenti dellŽiniziativa, promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Associazione Bios, sono stati presentati nella sala consiliare del Comune di Milazzo durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco Giovanni Formica, il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze, il presidente del coordinamento regionale AISM Angelo La Via, Giulia Colavecchio dellŽAssociazione Bios e lŽassessore alle Politiche sociali del Comune di Milazzo Giovanni Di Bella. LŽiniziativa, diventata realtà grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito attraverso una raccolta fondi alla realizzazione della manifestazione e al supporto della Fondazione Vodafone attraverso il bando "OSO-Ogni Sport Oltre", avrà come "testimonial" Nadia Bala, già atleta della nazionale italiana di Sitting Volley, e Francesco Bonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e nove volte campione del mondo.

Alla manifestazione faranno, inoltre, da cornice momenti dedicati ad attività di diving, flyboard e fitness, ma anche cinema, musica e comicità con la proiezione del film "Tiro libero" nella formula "Cinema sotto le stelle", uno spettacolo del duo comico "I Soldi Spicci" e un concerto del gruppo rock "Finley".

"Un progetto nato diversi mesi. Oggi siamo già contenti di dire che ci siamo riusciti" ha detto Alfredo Finanze. "Ringraziamo tutti i partner dallŽamministrazione comunale di Milazzo allŽEsercito italiano che ci sta veramente supportando ed in particolare il colonnello Zizza. La mattina avremo delle sfide fra squadre di normodotati e diversamente abili nelle due discipline maggiormente conosciute che sono il sitting volley e il baskin. Avremo la nazionale Nadia Bala che ci racconterà la sua esperienza. Nel pomeriggio si svolgeranno gli otto tornei dedicati alle persone con disabilità".

"AISM è presente quando si parla di inclusione sociale ed integrazione: saremo al lido Open Sea, lŽunico in Sicilia che permette la balneazione assistita" ha detto il presidente regionale di AISM, Angelo La Via. "Crediamo che dare la possibilità a tutti di praticare lo sport sia unŽopportunità di piena inclusione perchè le persone con disabilità devono avere il diritto di fare tutto, anche praticare sport. Vogliamo che le persone normodotate si mettano in gioco e capiscano come una persona con disabilità affronta la propria quotidianità". "Noi abbiamo avuto il compito di intercettare i fondi che potessero servire per questa iniziativa – ha detto Giulia Colavecchio dellŽassociazione Bios - Fondi pubblici e privati devono essere messi al servizio della comunità per farne un patrimonio collettivo spendibile per tutti".