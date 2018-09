Inserita in Sport il 04/09/2018 da Direttore Pall.Trapani: Fucka passa alla Fortitudo Interrotto il rapporto con Gregor Fucka

La 2B Control Trapani comunica l’interruzione consensuale del rapporto con Gregor Fucka che, dunque, non farà più parte dello staff tecnico della società granata per la stagione 2018/2019.

La decisione è stata presa di comune accordo per permettere il ritorno alla Fortitudo Bologna dell’allenatore della Nazionale Italiana Under 14.

La Pallacanestro Trapani ringrazia vivamente Gregor Fucka per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune, umane e professionali.