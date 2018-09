Inserita in Sport il 04/09/2018 da Direttore Mazara calcio: Ultima settimana per potersi abbonare alla stagione 2018/19 La società Mazara calcio comunica che la campagna abbonamenti attualmente è in corso presso la rivendita tabacchi Fabio Giacalone in via Piersanti Mattarella. Inoltre la vendita degli abbonamenti sarà aperta fino a domenica 9 settembre prima dell’inizio della gara casalinga con la Pro Favara in programma alle ore 15,30 allo stadio Nino Vaccara presso il botteghino.

Prima dell’inizio della gara con la Pro Favara sarà ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti.

COSTI ABBONAMENTI CON I RELATIVI SETTORI

I relativi costi degli abbonamenti comprendono l’ingresso allo stadio Nino Vaccara per assistere a 13 delle 15 gare casalinghe di campionato. Due gare, indicate come “La Giornata Gialloblu” saranno scelte a discrezione della società.

SETTORE TRIBUNA COPERTA: 100 Euro

SETTORE TRIBUNA CENTRALISSIMA “SUPPORTER”: 500 Euro (Prezzo a sostegno speciale. Validità per tutte le 15 gare del campionato)

SETTORE CURVA: 60 Euro