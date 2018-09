Inserita in Cronaca il 04/09/2018 da Direttore Mazara. Pulizia e scerbatura aree scolastiche esterne "Serve anche la collaborazione di chi la scuola la vive ogni giorno”

“Proseguono i lavori di pulizia e scerbatura delle aree scolastiche. La squadra Attila coordinata dal geom. Girolamo Sala sta eseguendo una serie di interventi di pulitura che consentiranno di consegnare le scuole agli alunni nelle migliori condizioni possibili per l’inizio della prossima settimana allorquando suonerà la campanella per il ritorno sui banchi”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, nel corso di un sopralluogo nelle scuole dove da alcuni giorni la squadra Attila è al lavoro per effettuare la scerba ture e la pulizia delle aree esterne.

“Contiamo di terminare i lavori – ha aggiunto Girolamo Sala, geom. comunale e coordinatore della squadra Attila – entro l’inizio dell’anno scolastico. Gli uomini della squadra Attila stanno facendo un lavoro eccezionale e ci stiamo impegnando al massimo per accelerare i tempi di ultimazione degli stessi. Rivolgo però un appello a tutti coloro i quali vivono quotidianamente la scuola – ha concluso Sala – occorre la piena e fattiva collaborazione di tutti affinché queste meravigliose aree verdi possano rimanere tali e non diventare ricettacolo di rifiuti”.

